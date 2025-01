Pecchia: “Torniamo a casa con l’amaro in bocca e dispiacere. Almqvist? Mi è piaciuto, lo vedo sempre meglio”

Dopo la sconfitta contro il Genoa a Marassi nel Lunch Match ha parlato Pecchia, mister del Parma. Queste le sue dichiarazioni:

Cosa vi lascia questa sconfitta? “Il gol che rompe la partita sposta gli equilibri e sposta la prospettiva della gara. Una gara equilibrata, nel primo tempo abbiamo avuto occasioni per far male al Genoa. Il secondo tempo è stata più equilibrata. Il gol è un gol e torniamo a casa con l’amaro in bocca. La sconfitta lascia grande dispiacere. Perdiamo Balogh, questo mi fa rabbia. La linea difensiva ha lavorato bene. Ci sono tante cose buone da questa partita che dobbiamo tenerci e portarle per la prossima gara”.

Mancano le qualità? Sulle situazioni in area dubbie? “In questo momento abbiamo provato, non siamo riusciti a palleggiare dentro al campo. Il Genoa veniva con forza e con energia. Però l’aspetto tattico di stare così a metà strada era per avere più spazio e abbiamo avuto le situazioni che con maggiore qualità potevamo svilupparle meglio. Arbitro? Preferisco non parlarne”.

Troppe poche occasioni… “Intanto bisogna centrare lo specchio. Le potenziali occasioni sono molte di più e dobbiamo fare attenzione. Perché le partite possono prendere una strada diverse. Maggiore attenzione perché quando siamo un blocco forte, abbiamo la possibilità ripartire”.

Almqvist? “Nel loro sviluppo si alzava molto Martin. Mi è piaciuto il suo atteggiamento e la capacità di provare la giocata e puntare l’uomo. Lo vedo sempre meglio”.

Sull’impatto di Vieira? “Bisogna fare i complimenti a Vieira per l’impatto e averla cambiata”.

Cosa non hanno Bonny e Cancellieri? “Lavoro e continuità, questa è la Serie A. Deve rendersi conto di quella che è la partita. Da Cancellieri ci aspettiamo di più. Balogh? È uscito per un problema muscolare. Dopo sei mesi ci può anche stare”.

Foto: instagram Pecchia