Pecchia: “Testa bassa, dobbiamo pensare al girone di ritorno”

L’allenatore del Parma Fabio Pecchia ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la vittoria sul Brescia che manda i crociati a +6 sul Venezia: “Bella prestazione, vengono fuori le giocate di qualità ma anche la solidità difensiva. Abbiamo lavorato bene. Affrontavamo una squadra che poteva crearci problemi e la linea ha lavorato molto bene anche sui due gol annullati. C’è stata voglia e forza di portare a casa il risultato, di saper soffrire quando il Brescia ha provato a uscire. Tutte le squadre sono attrezzate e anche se si nascondono vogliono la Serie A. Ci sono partite in cui si soffre, anche oggi il Brescia in alcuni momenti ci ha messo sotto. È una grande gioia per me non prendere gol”.

Foto: Twitter ufficiale Krause