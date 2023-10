Pecchia su Fagioli: “Mi auguro possa uscirne più forte e in grado di affrontare la vita con più serenità”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Como, Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha così parlato di Nicolò Fagioli, suo ex calciatore alla Cremonese: “Chiaramente sono segnali, il calcio ne esce male, sono situazioni che non fanno bene al calcio. Mi auguro per Nicolò che possa uscirne più forte non come calciatore, ma come uomo, e che sia in grado di affrontare la vita con maggior serenità”.

Foto: Instagram Fagioli