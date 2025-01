Pecchia su Djuric: “Con lui possiamo andare al cross, è un’alternativa importante”

Domenica 26 gennaio, alle ore 12:30, andrà in scena il match tra Milan e Parma. Una gara molto importante per entrambe le compagini e della quale ha parlato, durante la conferenza stampa di rito, Fabio Pecchia. Queste le sue parole anche in merito all’arrivo di Djuric e alle condizioni di Man: “Su Djuric qualcuno mi ha fatto la battura perché ora possono crossare. Da quando sono qui abbiamo sempre cercato di giocare palla a terra, soprattutto in area, e con qualità. Adesso questa è un’alterativa importante, è un grande colpitore con presenza. Si tratta solo di adattarci alle caratteristiche, ma non cambierà totalmente la nostra filosofia. Man? Tutto quello che c’è fuori lo lasciamo da parte. A Genoava non era entrato bene, domenica è stato molto positivo. Sono molto contento e deve esserlo anche lui. Da lui e da tutti mi aspetto molto di più. Questa settimana ha lavorato a pieno regime”.

FOTO: Instagram Parma