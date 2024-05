Pecchia: “Resterò al Parma. Non ho mai pensato di andare via”

Il tecnico del Parma Fabio Pecchia, a pochi giorni dalla conquista della promozione in Serie A, ha parlato, in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, del suo futuro, confermando la propria volontà di restare alla guida dei ducali anche nella prossima stagione:

“Se resto a Parma? Assolutamente sì. Mai avuto dubbi, mai pensato di andare via. Qui si può fare calcio come piace a me. Squadra giovane, programmazione meticolosa, identità di gioco, stile. Tanti miei giocatori in Serie A ci possono sicuramente stare. Di certo, continueremo a proporre un calcio di dominio, di pressing, di velocità. Il pubblico si è divertito vedendoci giocare, e dobbiamo cercare di insistere con questo progetto”.

Foto: Twitter Krause