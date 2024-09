Pecchia: “Questo pareggio vale come una vittoria”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Parma, Fabio Pecchia, ha così parlato dopo il pareggio per Lecce: “Non ho visto un blocco mentale nei miei. La squadra ha giocato bene. Abbiamo commesso errori, però siamo stati sempre in gara. Una partita bellissima. Per noi è come una vittoria, sotto di due gol a cinque minuti dalla fine. La squadra non si è mai disunita e non ha mai perso la propria identità. Ha provato a giocare. È un gran bel pareggio del gruppo”.

Poi ha proseguito: “Domenica vincevamo una partita 2-0 e poi l’abbiamo persa. Oggi l’abbiamo rimontata. Abbiamo giocato tutta la partita, anche se siamo andati sotto. Dobbiamo continuare a lavorare in questo modo, con spirito ed entusiasmo. Dobbiamo avere quella leggerezza di entrare in campo per giocare”.

Foto: Instagram Parma