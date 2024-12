Pecchia: “Poco da discutere, Inter superiore. Queste esperienze ci servono per il campionato che stiamo affrontando”

Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta del Meazza contro l’Inter.

Queste le sue parole: “C’è poco da discutere: quando affronti queste squadre, con tanta energie, diventa difficile ottenere qualcosa anche dando il 100%. Queste esperienze ci servono proprio per il campionato che stiamo affrontando”.

Sulle reti realizzate: “Quello che chiedo ai miei è di andare a fare gol. Per vincere le partite bisogna segnare e la mentalità deve essere questa. Concedere occasioni all’Inter non credo sia una cosa fuori dal comune. A prescindere dall’avversario, dobbiamo sempre cercare la porta”.

Per le possibili scelte di mercato: “La linea della società è abbastanza chiara: l’esperienza bisogna farla in campo. Dobbiamo continuare così e, soprattutto, raccogliere quanto vissuto in partite come questa”.

Foto: twitter Parma