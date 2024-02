Pecchia: “Non perdo il sorriso. Le gare storte ci possono stare. Fuga? Io penso alla prossima”

Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha parlato dopo il pari con il Cosenza.

Queste le sue parole: “Non perdo il sorriso, ero concentrato sul prossimo avversario. Il sorriso c’è, a ragion veduta perché oggi mi complimento con i ragazzi per la prestazione, anche eprchè le gare storte ci possono stare e nonostante tutto, in 10, nel finale abbiamo preso una traversa. È una partita diversa dalle solite, ci hanno messo in difficoltà, ma ho visto spirito e in dieci abbiamo avuto l’opportunità di fare gol. Sono contento”.

Dietro corrono: “Mi rendo conto che quando si parla del Parma e della capolista si parla di fuga o fughina. Noi pensiamo alla prossima, tutte vogliono vincere ma l’equilibrio che voglio mantenere è quello di oggi. È stata complicata ma non ci siamo lasciati andare”.

Foto: sito Parma