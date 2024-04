Pecchia: “Nessuna festa. Abbiamo ancora l’elmetto in testa”

Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Lecco.

Queste le sue parole: “Altro che festa, altro che cappellino. Noi siamo ancora con l’elmetto in testa, c’è poco da festeggiare. Sono contento per la partita, per la vittoria, ma ancora non possiamo festeggiare”.

Sulla vittoria: “Se guardiamo il risultato e basta, sembra che sia stato tutto facile, in realtà per fare questa partita abbiamo dovuto spendere tantissimo perché il Lecco delle ultime partite aveva creato problemi a tutti. Il campionato è straordinario, manca poco alla fine della stagione ed i verdetti sono ancora aperti“

Come sta Benedyczak?

“Ha un problema alla caviglia, farà gli accertamenti. Sembra meno grave del previsto, ma sarà valutato”.

Foto: Twitter Parma