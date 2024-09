Pecchia: “L’Udinese ha una grande identità, è la sorpresa di questo inizio. Mi aspetto una gara aperta”

Il tecnico del parma, Fabio Pecchia ha presentato in conferenza stampa la sfida all’Udinese.

Queste le sue parole: “Non c’è stata solo la sosta, anche il posticipo allunga l’attesa. Abbiamo avuto qualche giorno in più per chi rientra dalla nazionale, in questo caso può farci bene. C’è voglia di tornare a giocare, di stare in campo e vivere l’adrenalina e la tensione della partita. Dopo Napoli, pur lavorando con pochi giocatori, è rimasto quel misto di delusione e consapevolezza della prestazione”.

Che partita ti aspetti essendo ora uno scontro diretto? “L’Udinese è da trent’anni in Serie A, porta avanti una idea molto chiara di fare il calcio e ha sempre fatto grandi cose. Nelle passate stagioni ha vissuto momenti diversi rispetto a Milan e Napoli, ma quest’anno è partita molto bene, è la regina di questo inizio. Ha un atteggiamento molto aggressivo, grande fisicità, l’allenatore in breve tempo ha dato alla squadra un’idea molto chiara. Il nostro modo di giocare non deve cambiare molto, ma allo stesso tempo deve adeguarsi a quello che troveremo sul campo”.

E’ una sfida tra rivelazioni di queste prime tre giornate? “La sfida è di questo momento, tra l’Udinese, che sta bene, e un’altra squadra che, al di là della sconfitta di Napoli, sta altrettanto bene. In palio ci sono i tre punti, giochiamo per vincere non deve cambiare il nostro atteggiamento e il nostro stile. In casa o fuori casa, come successo a Napoli, lavoriamo portando avanti i nostri principi. Domani non troveremo una squadra chiusa, vogliono fare la partita, starci addosso, è una partita che potrà aprirsi come le precedenti”.

Foto: twitter Parma