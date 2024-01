Pecchia: “La Serie B non è una zona di comfort. Voglio giocare in Europa”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il tecnico del Parma, Fabio Pecchia, si è così raccontato, partendo dal progetto col club emiliano: “Un allenatore deve essere tutelato per il lavoro che fa, non solo per il risultato. All’inizio, infatti, abbiamo fatto fatica nonostante le prestazioni ci fossero. Questo però non ha intaccato la fiducia”.

Su cosa gli ha chiesto la proprietà: “Il club vuole investire sui giovani. Quest’anno infatti si stanno vedendo i risultati. Bonny ha fatto il salto più importante, ma Man sta avendo una continuità determinante”.

Poi sul campionato e sugli obiettivi: “Adesso verrà il difficile. Affrontare il Parma ti dà carica, se è capolista ancora di più. La B comunque non è una zona di comfort, io voglio giocare in Europa e preparare le partite ogni tre giorni”.

Infine sul ruolo dell’allenatore: “Più si va avanti e più noi diventiamo gestori. Il lavoro tecnico e tattico è il più divertente ma sulla formazione psicologica dei giocatori c’è un lavoro enorme da fare”.

Foto: sito ufficiale Parma