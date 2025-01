Pecchia in vista di Milan-Parma: “Bonny ha la febbre, non ci sarà”

Si avvicina sempre di più la gara tra Milan e Parma, in programma per domenica 26 gennaio alle ore 12:30. A parlare in vista del match valido per il 22° turno di campionato, durante la conferenza stampa di rito, è stato Fabio Pecchia. Queste le sue parole: “Tutte le partite vanno giocate fino alla fine. Ho sempre detto ai ragazzi che tutte le gare sono importanti. Ciò che cambia è quello che c’è intorno, anche dal punto di vista tattico. La forza del Milan ci costringerà a fare tanta fase di non possesso. Noi affrontiamo una big europea. Dobbiamo essere propositivi. Tralasciando la febbre di Bonny che starà fuori, i nuovi arrivati sono comunque vicini alla gara. Sonon giocatori in grado di poter essere della partita e sono contento perché sono in buone condizioni. Bernabé? Siamo molto vicini, ma domani non sarà del gruppo”.

FOTO: Instagram Parma