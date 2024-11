Pecchia: “Il Genoa è stato più bravo di noi. Bernabé? Problema muscolare, salterà il Venezia”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Parma, Fabio Pecchia, ha così parlato dopo la sconfitta per 1-0 contro il Genoa: “Possiamo fare diverse analisi. Anche una partita così, talvolta possiamo non giocare in modo non brillante, ma si può portare a casa comunque qualcosa. Il Genoa è stato più bravo di noi”.

Poi ha proseguito: “Non è stata una bella partita, tante interruzione, palle lunghe, seconde palle, duelli. In quello il Genoa è stato più bravo di noi. L’aspetto positivo è aver recuperato Nahuel ed Estevez, ci permette di affrontare con ottimismo le prossime gare alla luce anche degli stop di Bernabé e Anas. Per Bernabé si tratta di un problema muscolare, non ci sarà con il Venezia e vedremo dopo la sosta”.

Sugli esterni: “La velocità viene anche dalla gestione della palla, se viaggia velocemente tutti riescono a dare spinta alla partita. Tutto questo è venuto meno, dispiace perché i ragazzi meritano di più. Questa però è la realtà, dobbiamo recuperare le energie e pensare la prossima, andrà affrontata al massimo”.

Poi ha proseguito: “Nulla mi infastidisce dei miei, stanno lavorando duramente, poi uno può giocare meglio o peggio. Sono dispiaciuto, domani analizzeremo con calma per affrontare al meglio la prossima”.

Sulla conduzione di gara: “Non l’ho rivisto. Guida ha avuto un certo tipo di gestione. Tanti falli, noi ne abbiamo fatti molto meno. Il giallo a Keita ci sta, quello ad Anas mi sembra un contrasto come tanti altri in mezzo al campo”.

Foto: Instagram Parma