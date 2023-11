Pecchia: “I bilanci si fanno alla fine. Bisogna continuare a spingere e insistere”

Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Sudtirol.

Queste le sue parole: “Giocare ogni tre giorni è una cosa bella, è un modo diverso di lavorare ma mi affascina molto. Ora invece abbiamo una settimana, dobbiamo lavorare da subito pensando al Lecco. Sull’atteggiamento, ancora oggi ci son stati momenti in cui potevamo difenderci tenendo di più palla, loro con le due punte cercavano maggiore palleggio, noi avremmo dovuto alzare il baricentro e gestire il possesso palla senza rischiare nella nostra metacampo. Possiamo difenderci tenendo palla, lo abbiamo fatto a tratti, potevamo farlo meglio”.

E ancora: “I bilanci si fanno a fine stagione, sia in positivo che in negativo. Questa è la strada, tracciata già negli ultimi mesi dell’anno scorso. Bisogna continuare a spingere e a insistere. L’obiettivo è già Lecco. Dobbiamo vivere ogni partita come se fosse una grande partita, con in palio i tre punti. Contro il Lecco è l’ultima prima della sosta, dobbiamo rimanere concentrati isolandoci da ciò che si dice”.

Foto: twitter Parma