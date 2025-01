Pecchia: “Hernani e Man out, Bernabé farà parte del gruppo”

Domani, 1° febbraio, alle ore 20:45 andrà in scena lo scontro diretto tra Parma e Lecce. Una sfida dal sapore di salvezza visto che le due compagini si trovano entrambe a quota 20 punti. Proprio per questo motivo nessuna delle due formazioni potrà permettersi il lusso di commettere errori. A parlare della partita, delle assenze e del momento delicato dei Crociati è stato il tecnico Pecchia. Queste le sue parole nella conferenza stampa di rito: “Hernani è uscito in una condizione non perfetta, quindi credo che non ce l’avremo. Bernabé domani sarà con il gruppo perché abbiamo bisogno che rientri con noi. Da Sohm voglio ancora di più perché è in grado di farlo. Perdiamo anche Man, ma puntiamo sul gruppo. La squadra la voglio proiettata per la vittoria, altrimenti non si fanno quei gol in una partita difficile come quella contro il Milan. Noi abbiamo emozionato il nsotro pubblico e loro ci hanno risposto a dovere. Questo è un momento così, io ho sempre detto ai ragazzi di continuare a trasmettere queste emozioni, ma abbiamo bisogno del pubblico”.

FOTO: Instagram Parma