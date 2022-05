Pecchia ha un desiderio: “Vorrei che i giocatori in prestito restassero”

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, alla luce della promozione ottenuta con la sua Cremonese, è intervenuto Pecchia il quale ha rilasciato queste dichiarazioni: “Di certo non mi dispiacerebbe ma serve la volontà sia dei giocatori sia delle società proprietarie del cartellino. Vedremo, in questo momento è ancora presto per parlare di futuro. Comunque vada a finire, tutti questi ragazzi giovani dovranno essere riconoscenti per sempre alla Cremonese, che li ha lanciati nel grande calcio”

Foto: Twitter Cremonese