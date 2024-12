Pecchia: “Giochiamo contro un gigante, la cosa più importante è fare punti”

Prima della gara contro l’Inter, è intervenuto mister Fabio Pecchia ai microfoni di DAZN: “Quando c’è una squadra che ci lascia spazio e la possibilità di giocare e attaccare gli spazi, esalta le qualità della formazione.”

Sulla giovane età: “La cosa più importante è fare punti. Il mio compito è formarli, dando un’identità tecnica e tattica precisa. Abbiamo schierato tanti giovani, non fa più notizia ormai”

Sull’atteggiamento del Parma: “Oggi affrontiamo un gigante. Ho detto ai ragazzi di godersela e giocarla per come sappiamo.

