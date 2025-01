Pecchia: “Estevez non ci sarà, Man si è allenato parzialmente, sarà da gestire”

Alla viglia del match di domani contro il Genoa, è intervenuto in conferenza stampa Fabio Pecchia, mister del Parma. Queste le sue parole:

Come sta con la squadra, com’è andata la settimana? “Settimana regolare, rispetto alla scorsa. Non avremo con noi Benek, Man si è allenato parzialmente. Parte con noi ma è da gestire. Il gruppo è quasi al completo”.

Il mercato? “Sarà un mese così, bisogna tenerne conto. Chichizola ha dato tanto al club, a lui va un ringraziamento. E’ arrivato Marcone, ci darà una grande mano nel gruppo. Lovik si allena da qualche giorno con noi. C’è movimento ma la testa va tenuta sulla gara”.

Sul Genoa? “Il Genoa ha cambiato allenatore ma anche atteggiamento e stile in campo. Anche nel modo di stare in campo è cambiata, oltre che negli interpreti. In questo periodo hanno fatto cose importanti, vogliono giocare e proporre. Sanno essere alti e aggressivi, in un ambiente che spinge tantissimo, sarà molto bello e stimolante”.

Estevez parte con voi? “No, rimane ancora fuori”.

Il Parma sembra si stia adattando anche nei match contro le piccole… “Questo è importante per i giovani, da ogni partita ci portiamo dietro qualcosa, tutte le esperienza positive e negative. Ogni partita è diversa sul piano tattico, al di là della classifica dell’avversario. I ragazzi devono essere pronti a capire cosa la partita chiede, ci sono sviluppi nel corso della partita, bisogna sapersi adattare ancora di più”.

È stata una bella idea cambiare il modo di giocare… “È l’inserimento di giocatori diversi, Almqvist, Hainaut, Cancellieri son sempre più coinvolti.

I nuovi acquisti ci saranno? “Per Marcone è più semplice, Lovik avrà bisogno di un po’ di tempo. Si è già allenato con noi in settimana. Domani saranno entrambi con noi”.

Bernabè? “È un recupero molto importante per noi, cominciamo a vedere un po’ di luce ma bisogna essere moderati e dare il tempo che serve”.

La sfida contro il Toro può aver liberato la mente di Mihaila? “Sono felicissimo, non è semplice ma lo spirito che ha mostrato e la voglia di mettersi a disposizione della squadra verrà premiato anche dalle giocate di qualità. Il gol di domenica è stato annullato per pochissimo, ha avuto altre occasioni, può darci un grande contributo a livello di atteggiamento e anche tecnico”.

