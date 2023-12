Pecchia: “Essere campione d’inverno non conta nulla”

Il tecnico del Parma Fabio Pecchia parla così ai microfoni di Sky Sport, prima del fischio d’inizio alle 14: “Per me non conta nulla essere campione d’inverno, non dà nulla alla classifica, che ha valore guardando i punti. Ma dobbiamo pensare alla gara di oggi per macinare ancora lunghezze, alla fine del torneo mancano quattro mesi: questo titolo non conta nulla. Veniamo da due pareggi, ma io devo analizzare le prestazioni al di là del risultato, e la prestazione non è mancata, i segnali della squadra sono positivi perché ho sempre visto un gruppo che lavora come dico io”.

Foto: Twitter Krause