Pecchia: “Dovremo sapercela giocare allo stesso livello del Cagliari. L’infortunio di Circati ha toccato l’animo della squadra”

Il tecnico del Parma Fabio Pecchia è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro il Cagliari. Qui di seguito le sue parole.

La squadra: “Sicuramente la nota dolente è l’infortunio di Circati, c’è grande dispiacere dal punto di vista umano. Gli mando un abbraccio mio, di tutta la squadra e di tutto l’ambiente, così come era successo con Kowalski. Questo ha toccato l’animo della squadra. Poi abbiamo diversi acciacchi, abbiamo qualche ora ancora per smaltirli, alcuni giocatori sono usciti malconci dalla gara di Lecce, pur essendo passati tanti giorni. In questo momento il gruppo deve trovare le risorse per affrontare questo delicato momento. Sohm? Niente di grave, però il colpo c’è stato. Lavoriamo ancora nelle prossime ore, giochiamo domani sera. La gestione sui colpi è diversa rispetto ai problemi muscolari, dove occorre maggiore attenzione”.

Sul Cagliari: “E’ una squadra molto esperta, ha grande fisicità ed è allenata da un bravo allenatore. Al di là del momento. Dietro a questa partita c’è tanto ma alla fine vale tre punti come le altre, vogliamo giocarla al massimo delle nostre potenzialità”.

La partita: “Dobbiamo passare attraverso le nostre giocate di qualità per andare a cercare il gol con velocità, dobbiamo affidarsi alle nostre prerogative. Ci saranno momenti in cui la partita può prendere una piega diversa, anche lì dovremo adeguarci, sarà la partita a dettare quelle esigenze. Dovremo sapercela giocare allo stesso livello del Cagliari”.

