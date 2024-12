Pecchia: “Dobbiamo fare tesoro della gara di oggi, contro il Monza ci giochiamo tanto”

L’allenatore del Parma Fabio Pecchia è intervenuto ai microfoni di DAZN, dopo la dolorosa sfida esterna sul campo della Roma persa per 5-0.

Sulla partita: “Tra i migliori c’è il portiere della Roma. Abbiamo fatto poco, ma nel primo tempo potevamo tenerla viva. Siamo andati sotto le nostre potenzialità: dovremo analizzare la partita, lasciarla alle spalle e pensare alla prossima. L’infortunio di Delprato è la cosa veramente grave del secondo tempo, al di là del risultato. Lì siamo veramente in emergenza, ma bisogna affrontare le partite. Nel secondo tempo abbiamo fatto troppo poco”.

La salvezza e le assenze: “Bisogna fare due discorsi: abbiamo l’obiettivo di mantenere la categoria e lo dobbiamo fare, poi sui giocatori che non ci sono c’è poco da discutere. Dobbiamo affrontare le partite con quelli che abbiamo e tutti devono dare qualcosa in più. Nel secondo tempo, sul doppio infortunio, non c’è stata più gara”.

La cruciale sfida col Monza: “Ci giochiamo tanto nella prossima partita. Tutti i miei giovani dovranno fare tesoro di oggi e riprendere la settimana con entusiasmo e fiducia nel lavoro e nelle nostre qualità”.

Foto: Instagram Parma