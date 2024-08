Pecchia: “Dispiaciuto per Hernani ma non dovrebbe essere grave. Chiedo libertà e rotazioni”

Al termine del match amichevole vinto dal Parma per 4-1 contro l’Atalanta, Pecchia si è detto soddisfatto della prestazione: “Queste partite in questo momento danno indicazioni che vanno prese con la pinza. Non conosco i carichi e le condizioni degli avversari, ma già con il Galatasaray avevamo offerto una buona preparazione, ma sono contento che proseguiamo con lo stesso spirito di squadra leggera. Al di là che è calcio d’agosto, siamo molto contenti. Abbiamo una base sulla quale lavorare che è la voglia di primeggiare e di attaccare un blocco basso. Chiaro che poi dovremo essere bravi ad attaccare gli spazi, ad essere verticali e sfruttare le caratteristiche dei nostri giocatori. Dobbiamo sviluppare una maggiore efficacia, perché oggi abbiamo segnato, ma anche abbiamo fallito molte occasioni. Nello sviluppo della gestione palla chiedo libertà e rotazioni”. Il tecnico del Parma ha parlato anche delle condizioni di Hernani, uscito per infortunio: “Sono molto dispiaciuto per Hernani, ma dovrebbe essere cosa da poco. Mi dispiace perché è un brutto contrattempo: domenica iniziamo la Coppa Italia e la settimana dopo il campionato”.

Foto: Pecchia Parma