Pecchia: “Bonny e Djuric? Se stanno bene possono giocare insieme”

Si avvicina sempre di più il match, valido per il 23° turno di Serie A, che vedrà scendere in campo Parma e Lecce. Le due compagini si trovano a pari punti e sabato 1 febbraio si giocheranno quello che si può definire come un vero e proprio scontro diretto. A parlare della gara, nella conferenza stampa di rito, è stato il tecnico dei Crociati Fabio Pecchia. Queste le sue parole: “Abbiamo metabolizzato la beffa contro il Milan. Abbiamo analizzato tante cose positive, ma anche negative. Se ci vogliamo andare a prendere la vittoria tutto quello che abbiamo fatto non è servito. La partita è sempre quella che abbiamo di fronte, domani c’è la partita. Siamo a pari punti, la classifica dice questo e ce la vogliamo giocare per vincere. Djuric è un riferimento, toglie tanto peso agli attaccanti e dobbiamo saperlo utilizzare. La condizione di Bonny è dettata dall’influenza e vediamo se riusciamo a recuperarlo a pieno. Per me è una bella soluzione giocare giocare con entrambi oppure solo con Bonny. Possono giocare insieme”.

FOTO: Instagram Pecchia