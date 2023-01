Pecchia: “Avremmo meritato la qualificazione. Orgoglioso dei ragazzi, mi tengo la prestazione”

Intervenuto in conferenza stampa al termine degli ottavi di finale contro l’Inter, il tecnico del Parma, Fabio Pecchia, ha così commentato il ko maturato dopo i tempi supplementari: “È un mattonino del nostro percorso, nella costruzione di quello che vogliamo ottenere. Avremmo meritato la qualificazione. Non è successo, ne prendiamo atto e mi tengo la prestazione. Rimpianti?

L’Inter ha tanta fisicità, l’unica occasione fino a quel momento è stata quella sventata da Buffon a fine primo tempo. Ma penso che la squadra abbia fatto una grande prestazione”.

Poi ha proseguito: “Questa prestazione rimane nella testa, nel cuore di una squadra giovane. Deve essere uno slancio per loro, anche considerato che siamo una squadra giovane. Di cosa sono orgoglioso? Di tutto, anche dello spirito, del fatto di essere usciti dal campo con rabbia. Questo dimostra che la squadra non ha fatto una prestazione casuale, mi tengo stretto il risultato”.

Foto: Twitter Krause