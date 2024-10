Pecchia: “Avremmo meritato di più. Cambio di Man? Scelta tecnica”

Fabio Pecchia, tecnico del Parma, ha commentato il pareggio per 1-1 rimediato questo pomeriggio contro l’Empoli. Un secondo tempo dominato e un rigore (sbagliato da Bonny) non bastano ai crociati per conquistare i 3 punti. Qui di seguito le sue parole.

“I punti persi non devono pesare. Dobbiamo insistere, la squadra ha mantenuto la stessa identità. Abbiamo fatto partite importanti, poi certe situazioni ci hanno fatto perdere punti. Ma è un cammino ordinario, non c’è nulla di particolare. Questa è la Serie A. Gli errori li abbiamo commessi, alcune partite potevano esser portate a casa, ma la squadra c’è. Keita oggi è entrato bene. Il suo inserimento nel gruppo è sempre più veloce, ha caratteristiche diverse rispetto agli altri, permette di giocare anche con il vertice basso. E’ un uomo in più, così come Charpentier. Sostituzione di Man? Scelta tecnica”.

Pecchia commenta poi l’errore su rigore del suo attaccante: “Non mi sono arrabbiato, è successo così. Era stata una gran bella azione, il vantaggio sarebbe stato meritato. Il primo tempo era stato equilibrato, nella ripresa avremmo meritato qualcosa in più”.

Foto: Instagram Parma