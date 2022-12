Pecchia: “Abbiamo tanti giocatori di qualità, creiamo tantissimo e portiamo a casa poco”

L’allenatore del Parma ha parlato in conferenza stampa del momento della squadra. Di seguito le sue parole: “Abbiamo tanti giocatori di qualità, creiamo tantissimo e portiamo a casa poco. A Cagliari fino al gol siamo stati di altissimo livello, poi abbiamo un po’ subito il loro ritorno, ma ci può stare. Nel finale poi abbiamo avuto alcune situazioni per vincere e c’era voglia di farlo. Ci sono momenti in cui uno non commette errori e prende gol perché l’avversario è più bravo, altre in cui non prendi gol e hai commesso degli errori.“

Foto: Twitter Krause