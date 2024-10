Pecchia: “Abbiamo dimostrato solidità. Abbiamo sempre voglia di vincere”

Il tecnico del Parma, Fabio Pecchia, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Como.

Queste le sue parole: “Dopo la spinta iniziale e dopo il gol, siamo stati sempre in controllo. Dovevamo gestire gli spazi sul gol subito, questi siamo noi con la voglia di andare e ricercare il gol. Anche nel secondo tempo abbiamo dimostrato un atteggiamento di voler vincere le partite, in alcuni momenti c’è un ritmo diverso alla gara e gliela possiamo dare. E in alcuni momenti non bisogna cedere. Nella prima parte abbiamo mantenuto bene il campo, quando ci dovevamo abbassare ci siamo abbassati. Ci sono state situazioni dove abbiamo rischiato qualcosa, ma il secondo tempo è stato in crescendo con il campo e la partita sotto controllo. I pali? Sono dolorosi, creiamo tante occasioni. C’è la squadra e la voglia di vincere le partite. La rimonta? L’aspetto è sempre quello, di una squadra che vuole fare gol. Oggi una traversa con Bernabé, un palo con Mihaila, e tante situazioni create. Nella seconda parte forse avremmo meritato di più, il campo diceva che le sensazioni erano positive. La squadra deve continuare, io sono soddisfatto, abbiamo dimostrato solidità.

Il tacco di Bonny? Pensavo fosse fuori, ero contento perché avevamo sviluppato una bella azione. E sono felice per la squadra, per Angelo, quando la palla entra dentro è sempre molto bello. I prossimi 4 scontri? Penso alla prossima partita con l’Empoli, ogni partita avremo la voglia di giocarcela. E ogni partita ci deve dare qualcosa in più, come oggi. Con una certa consapevolezza e una forza mentale superiore quando abbiamo lavorato di squadra e dovevamo soffrire”.

Foto: sito Parma