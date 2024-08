Pecchia: “Abbiamo corso pochi rischi. I ragazzi mi hanno fatto un grande regalo”

Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Milan.

Queste le sue parole: “Uno lavora per quello e spera sia così. C’erano le giuste condizioni per farlo. Con il Torino potevano fare tre gol, la forza del Milan non si discute. La abbiamo affrontata con la personalità. Voglio ringraziare i miei, mi hanno fatto un grande regalo per il mio compleanno”.

Il gol segnato subito vi ha dato un vantaggio? “Un bellissimo gol, una gran giocata premiata dal gol. Nella prima parte abbiamo anche palleggiato, lo abbiamo fatto bene, costruendo diverse occasioni. Nel secondo tempo il pallino era del Milan, era abbastanza logico, ma non abbiamo corso troppi rischi. Questo risultato è il giusto premio per i ragazzi e per quello che hanno fatto”.

Si può giocare meglio di quello che avete fatto nel primo tempo? “Sì, bisognava finire due a zero. Con maggiore precisione potevamo farlo. Diverse situazioni sono nate non solo in contropiede, ma anche con il palleggio in rapidità nello stretto. Siamo contenti, anche della grande partecipazione del pubblico del Tardini”.

Il pressing può aver sorpreso il Milan? “Lo abbiamo provato in settimana. Spesso riuscivano ad uscire, hanno forza e velocità. La mia squadra si è comportata bene, poi dopo vantaggio il Milan ci ha tenuti più bassi e ci siamo creati spazi con il palleggio dal basso. Questa partita dà a me e ai ragazzi tante indicazioni su cui lavorare”.

Foto: twitter Parma