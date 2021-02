Pazzini: “Inter Lukaku-dipendente? Chi non lo sarebbe!”

In vista di Fiorentina-Inter, il doppio ex della gara, Giampaolo Pazzini, ha analizzato i temi del match.

Questo quanto raccolto da Firenzeviola.it: “Sono convinto che questa volta Fiorentina-Inter possa diventare uno spartiacque, soprattutto per i nerazzurri che in questo mese dovranno fare i conti con un calendario difficile. Non possono perdere altri punti. Da parte della Fiorentina, invece, mi aspetto la prestazione giusta per tirarsi definitivamente fuori dalla zona calda della classifica. Se somiglio a Vlahovic? In qualcosa, magari piccola, ci somigliamo. L’Inter è troppo Lukaku-dipendente? Qualsiasi squadra lo sarebbe. E’ un giocatore che nel campionato italiano fa la differenza e quando manca si sente. E’ uno degli attaccanti più completi”.

Foto: Twitter Serie A