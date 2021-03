Pazzini elogia Coda: “È una certezza. Con lui il Lecce può tornare in A”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Giampaolo Pazzini, ha parlato di Massimo Coda, l’attaccante del Lecce che ha eguagliato il record del Pazzo di quattro doppiette consecutive in Serie B: “Molto bravo, anche se è uno che ha sempre fatto la differenza in B. E bravo Corvino che per vincere ha puntato su di lui, che è una certezza. La B richiede entusiasmo, ma è fondamentale l’esperienza se vuoi vincere. Si può salire in A facendo segnare più giocatori, ma servono attaccanti decisivi nei momenti che contano: penso che Empoli e Lecce siano favoriti”.

Foto: sito Lecce