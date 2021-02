Pazzini: “Che ricordi con Fiorentina e Inter. Vlahovic? Ci somigliamo in qualche aspetto. Per lo scudetto c’è anche la Juve”

Il grande doppio ex della sfida di domani sera, valida come anticipo della 21° giornata di Serie A tra Fiorentina e Inter, Giampaolo Pazzini, si è lasciato intervistare dal Corriere dello Sport su entrambe le compagini, alle quali il “pazzo” rimane ancora legato.

Fiorentina-Inter fa venire in mente il debutto in Champions con i viola o la 100° rete in carriera segnata proprio al Franchi ma con la maglia nerazzurra? :“Con la Fiorentina ho realizzato il sogno di ogni bambino, un’emozione straordinaria. Ma ricordo bene anche la rete segnata a Firenze. Credo che questa pèartita possa essere uno spartiacque per i nerazzurri, che in questo mese dovranno fare i conti con un calendario difficile.

Su Vlahovic: “In qualcuno ci somigliamo, soprattutto quando attacca il primo palo o aiuta la squadra, ma anche dopo le critiche per il gol sbagliato a Milano. A dispetto dell’età si è già ritagliato uno spazio importante in Serie A.

Su Ribery: “E’ un campione. Quelli come lui non hanno età. Potrà non essere più rapido come prima, ma ha una capacità di scelta della giocata fuori dal comune”.

Sull’Inter e la sua Lukaku dipendenza: “Qualsiasi squadra lo sarebbe. E’ un giocatore che fa la differenza e quando manca si sente. E un attaccante completo”.

Sulla corsa scudetto: “La Juventus ci sarà insieme alle milanesi, per via della qualità della rosa. E influenzerà sulla corsa al tricolore”.

Foto: Twitter Levante