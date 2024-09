Paz: “Futuro al Real? Speriamo, ma ora darò tutto per il Como”

Ai microfoni di SportWeek, Nico Paz ha raccontato la sua – giovane – carriera e le sue ambizioni, partendo dalla scelta del Como: “Il progetto e le ambizioni, mi ha contattato direttamente Fabregas e mi ha spiegato la sua idea di calcio”.

Poi ha proseguito: “Chi ti ha stupito di più? ”Perrone, non lo conoscevo. E poi Cutrone: ci intendiamo molto bene, è un piacere servirlo”. Infine, sul futuro: “Ritorno al Real? Speriamo… Ma ora sono al Como e darò tutto me stesso per questa maglia”.

Foto: Instagram Paz