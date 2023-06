Payet: “Sono in ottima forma. Spero di restare al Marsiglia per molto tempo”

Dimitri Payet in un’intervista a France Football, ha fatto chiarezza sul suo futuro allontanando le voci di un addio dal Marsiglia. Le sue parole: “Questa stagione non mi ha fatto venire voglia di chiudere la mia carriera. Ho sempre detto che mi fermerò quando il mio corpo smetterà di seguirmi, e oggi non è così: mi sono appena preso un anno sabbatico, sono in ottima forma. E non andrò via in prestito: sarò ancora qui, e spero per molto tempo”.

Foto: Instagram Payet