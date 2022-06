Payet: “Giocherò nel Marsiglia finché avrò forza, finirò la carriera in questo club”

Dimitri Payet, attraverso Instagram, ha giurato amore eterno al Marsiglia, allontanando così le recenti voci di mercato: “Per chi non ha capito bene o ancora ha dubbi, sono un Marsigliese a vita. Giocherò qui finché avrò forza, finirò la carriera in questo club perché lo amo e qui mi sento a casa. Quanto sento qui non lo troverò da altre parti. Forza OM“.

Foto: Twitter OM