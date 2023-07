Payet dopo l’addio all’OM: “Voglio solo ritrovare il piacere di giocare”

Si è chiusa oggi l’avventura – da calciatore – di Dimitri Payet all’Olympique Marsiglia. Il giocatore, presente in conferenza stampa insieme al presidente del club Pablo Longoria ha salutato non senza commozione. Queste sono state le sue dichiarazioni, riportate da RMC Sport: “Vorrei continuare a giocare a calcio. Vengo da una stagione molto difficile con poco minutaggio. Sarà dura: voglio solo giocare, ritrovare il piacere in campo. Come ha detto il presidente, abbiamo sempre avuto un rapporto franco e sincero. Abbiamo discusso molto prima della ripresa degli allenamenti e lui è stato onesto. Abbiamo parlato anche del post carriera: la mia fine della carriera sarà segnata dal mio ritorno qui”.

Foto: Instagram Payet