Payet: “Deschamps è l’uomo giusto. Bisogna dargli tempo e tenere a mente il vero obiettivo, la Coppa del Mondo”

Dimitri Payet difende Didier Deschamps. Il 37enne trequartista, ex protagonista con la maglia della Francia, segue ancora con attenzione le partite dei Bleus e ritiene che le critiche rivolte al campione del mondo del 1998 siano eccessive.

Di seguito, le sue parole a L’Équipe de Greg:

“Ci saranno sempre critiche più dure nei confronti della qualità della squadra francese gioco. Ma oggi abbiamo ancora l’uomo giusto per questo lavoro. Per me è una persona che ovviamente ha dato molto alla Francia come giocatore, ma anche come allenatore, e che ha vinto con la Francia . Oggi siamo ripartiti con una nuova generazione, con molti giovani giocatori che si stanno affacciando. È necessario che la squadra trovi il giusto equilibrio, ma queste partite di Nations League servono a preparare il futuro, in vista della Coppa del Mondo che si avvicina. Sì, bisogna essere esigenti, ma senza andare troppo in fretta. Bisogna tenere a mente il vero obiettivo, che è la Coppa del Mondo. Io sono fiducioso”.

Foto: twitter Payet