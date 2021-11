Payet colpito in testa da una bottiglietta: sospesa Lione-Marsiglia

Incredibile quanto sta accadendo in Ligue 1 nel match tra Lione e Marsiglia. Al momento la gara è stata sospesa in quanto Payet, prima di battere un corner, è stato colpito alla nuca da una bottiglietta lanciata dai tifosi avversari. Una decisione del direttore di gara presa in comune accordo con i capitani delle rispettive squadre.

FOTO: Twitter OM