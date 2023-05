Pavoletti: “Voglio cancellare la macchia della retrocessione. Col Venezia grande partita. Loro sono in grande forma”

Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha parlato a Sky in vista della gara dei playoff contro il Venezia, che tra l’altro è anche la partita decisiva della retrocessione dei sardi dell’anno scorso in Serie A.

Queste le sue parole: “La gara dello scorso maggio sembra ormai lontanissima e questo è un bene perché vuol dire che l’abbiamo superata, ora però è un’altra storia, un altro campionato e noi siamo un’altra squadra. In più giocheremo davanti al nostro pubblico, la spinta dei tifosi non è mai mancata e ci hanno fatto sentire sempre il loro amore, saranno protagonisti assieme a noi. Sarà una partita da vivere con entusiasmo, da giocare al massimo per farla nostra. Sono rimasto qui per cancellare il prima possibile la macchia della retrocessione, con questo stesso intento sono voluti restare tanti dei compagni che erano qui lo scorso anno. Il Venezia è in grande forma, sarà una bella partita. Inoltre sono arrivati altri giocatori che da subito si sono calati in questa realtà con lo stesso spirito e tengono tanto a questa maglia, si è creato un forte legame e sentiamo la responsabilità di riportare il Cagliari dove merita . Con Lapadula c’è stata da subito intesa, la voglia di giocare insieme era tanta. Siamo due calciatori importanti per la categoria, due attaccanti diversi”.

Foto: twitter Cagliari