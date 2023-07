Pavoletti su Shomurodov: “Mi ha sempre intrigato. Sono arrivati ragazzi interessanti”

Dal ritiro di Chatillon, l’attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti ha detto la sua sul nuovo compagno di reparto, Eldor Shomurodov: “Mi ha sempre intrigato, sin dal suo arrivo al Genoa. Sono convinto che ci aiuterà tantissimo a livello di inserimento nel gruppo come dal punto di vista tecnico tattico” ha detto l’attaccante alla stampa. Poi, sui nuovi: “Sono arrivati ragazzi interessanti. Ci sono giovani di prospettiva, il gruppo cresce bene. Salvezza prima di tutto, poi se ci sarà qualcosa in più lo capiremo”. Sul nuovo infortunio di Rog: “Ha avuto una sfortuna incredibile. Non vediamo l’ora di riabbracciarlo nel 2024 e speriamo di regalargli delle soddisfazioni in questi mesi complicati”.

Foto: Instagram Pavoletti