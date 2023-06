Pavoletti: “Sono vecchio ma sono bravino. Ranieri? È il numero uno”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centravanti del Cagliari, Leonardo Pavoletti, ha così parlato dopo la promozione in Serie A, arrivata grazie al suo gol 94′: “È il numero uno, Ci ha trasformato e portato in Serie A. Oramai sono vecchio non ne faccio tanti ma sono bravino. È un gol fra i più importanti della mia carriera. Stasera il destino ha voluto l’uomo copertina sia io. Cosa voglio dire ai tifosi del Cagliari? Di non finire la birra.. Che fra poco arriviamo”.

Foto: Instagram Pavoletti