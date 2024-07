Pavoletti: “Sarà bello lavorare con Nicola. Obiettivo personale? Giocare per raggiungere la doppia cifra”

Leonardo Pavoletti, uomo simbolo del Cagliari del neo tecnico Davide Nicola, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la nuova stagione. Ecco le sue parole: “Sapevo che mi sarei dovuto lottare il rinnovo fino alla fine. La società aveva già preso una decisione, avevano fatto una riunione, Giulini spingeva per il rinnovo e abbiamo concluso velocemente. A inizio anno è difficile fare pronostici. I gol contro Frosinone e Sassuolo, ma anche altri episodi dentro lo spogliatoio hanno influito sul rinnovo e sono felicissimo. Saranno due anni di battaglie. Con Nicola ci siamo sempre affrontati e sarà bello lavorarci, ha subito avuto un impatto molto positivo, ci sta studiando e vuole captare segnali nostri, parliamo molto e lo scopriamo piano piano. E’ un romantico nel piacere di vivere e lottare insieme. Sappiamo che per raggiungere l’obiettivo dobbiamo tenerci strette le cose che abbiamo. Abbiamo parlato con Nicola e vuole tanta continuità. Dobbiamo fare una preparazione adeguata a me, un ragazzo di 20 anni ha una prestazione ovviamente più continua, io mi devo gestire per arrivare in forma all’inizio stagione. Lo staff è molto preparato e sono d’accordo per farmi lavorare il giusto per le mie caratteristiche. Sono un ragazzo che ama il Cagliari, gioco o non gioco darà tutto, spero di ritagliarmi dello spazio ma sarò una presenza importante anche per gli altri. Se il Cagliari vince siamo tutti felici. Il mio obiettivo personale è giocare per raggiungere la doppia cifra, prima di smettere lo voglio raggiungere ed è il mio sogno fare un campionato da protagonista. Non a sprazzi ma con continuità, essere il protagonista e l’uomo su cui la squadra può fare affidamento. E’ qualche anno che non vado vicino alla doppia cifra, ma se uno ci crede con la voglia ci arriva. Nelle condizioni giuste posso ancora fare un po di gol”

Foto: instagram Pavoletti