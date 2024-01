Pavoletti: “Riva è sempre stato con noi nei momenti complicati. E’ stato il più grande attaccante italiano di tutti i tempi”

Leonardo Pavoletti, attaccante e capitano del Cagliari, ha parlato alla camera ardente di Gigi Riva.

Queste le sue parole: “Oggi è difficile trovare le parole, ieri è arrivato questa mazzata per i sardi e per i familiari. Ci tenevo a fare le mie più sincere condoglianze alla famiglia. Abbiamo perso l’attaccante italiano più grande di tutti i tempi. Non ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente, ma l’amore per questa terra è una cosa che ci accomuna. Ci tenevo a essere il primo a portare il mazzo di fiori in rappresentanza della squadra. È stato un privilegio e un onore poter posare i fiori ai suoi piedi. Il primo anno che lottavamo per la salvezza ci aveva scritto una bella lettera, è sempre stato con noi nei momenti difficili. Nei momenti facili, così come giocatore ma anche in qualità di presidente onorario, si metteva in disparte per essere al meglio nei casi di reale necessità. Abbiamo sempre percepito l’amore che la Sardegna prova per Gigi Riva, oggi sarà l’ennesima dimostrazione di quello che ha fatto per la Sardegna e di quanto i sardi siano riconoscenti”.

Foto: twitter Cagliari