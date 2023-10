Pavoletti: “Questa vittoria deve darci la spinta per la salvezza. Spesso sento cattiverie gratuite, ma mi scivolano addosso”

Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria in rimonta da 3-0 a 4-3 sul Frosinone:

“Ci voleva, abbiamo approcciato bene la partita, oggi sembrava stregata. La gara è stata divertente, con tanti errori, alla fine il nostro cuore è venuto fuori. Oggi abbiamo preso i tre punti con un pizzico di fortuna, deve darci spinta per il resto del campionato. Questa vittoria toglie un po’ di ruggine, adesso abbiamo un’altra gara in casa da affrontare al meglio. Vorrei giocare di più anche se capisco che ho la mia età, sento cattiverie gratuite ma me le faccio scivolare addosso. Cagliari è casa mia, lavoriamo per arrivare a questa salvezza che ci meritiamo”.