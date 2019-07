Pavoletti: “Non ho mai pensato di lasciare il Cagliari”

In conferenza stampa dopo l’allenamento del Cagliari nel ritiro di Val di Pejo Leonardo Pavoletti ha parlato della sua permanenza in Sardegna e della stagione che attende i rossoblu: “Resterò sicuramente a Cagliari, non ho mai avuto intenzione di andare via. Ci sono state tante voci ma non è arrivata nessuna offerta, e se fosse arrivata non l’avrei comunque nemmeno presa in considerazione. Stiamo lavorando tanto per migliorarci, c’è un grande gruppo. L’anno successivo ad una grande stagione è sempre difficile, ma sono convinto che faremo meglio, con un gioco spumeggiante, l’obiettivo è portare il Cagliari più in alto possibile e far divertire il pubblico. Per me sarà ancora più facile. Abbiamo perso Barella, ma quando un nostro compagno va in una big è un motivo d’orgoglio, significa che abbiamo fatto del nostro meglio per aiutarlo. Cigarini e Joao Pedro sono due pezzi importanti di questa squadra, come uomini e come calciatori. Il rapporto con i tifosi è ottimo, giocare alla Sardegna Arena è difficile per tutti. Non è facile essere apprezzati dai sardi, ma una volta entrato nel loro cuore senti un grande affetto. Cagliari è una città meravigliosa”.

Foto Twitter Personale Pavoletti