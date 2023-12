Pavoletti: “Negli ultimi minuti divento Van Basten”

Leonardo Pavoletti ha deciso la gara tra Cagliari e Sassuolo al 99′. Intervenuto ai microfoni di Dazn, il centravanti ha così parlato dopo la vittoria ottenuta con una rimonta in pieno recupero: “Un aggettivo per il Cagliari Immortale, tutte le volte sembriamo vicini al baratro ma invece poi con il cuore e con la determinazione riprendiamo spesso le partite. Il gol? Non ho capito come l’ho fatto, lasciatemi andare a rivederlo: credo di non esserci mai riuscito in rovesciata. Ci esaltiamo, ti dico la verità. Quando vediamo l’avversario ferito cerchiamo di portarlo a termine, ci si accende un motore diverso sopratutto nei minuti di finali. E’ bello raccogliere queste vittorie”.

Foto: Instagram Pavoletti