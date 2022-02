Pavoletti: “La salvezza del Cagliari è il mio unico pensiero fisso”

Ai microfoni di DAZN a fine gara, ha parlato Pavoletti, dopo il pareggio con l’Empoli: “Punto importante, dopo i primi 15 minuti ci siamo un po’ smarriti e l’Empoli ci ha messo in difficoltà. Siamo stati bravi a restare in partita e a trovare il pareggio nel finale. Volevamo vincere, è un’occasione persa, ma per come si era messa va bene così. Ci prendiamo questo punto importante per il nostro obiettivo. Sono felice per il gol, credo alla salvezza come tutti i ragazzi. La salvezza è il mio primo pensiero, faremo di tutto per arrivare a maggio già salvi”.

FOTO: Twitter Pavoletti