Pavoletti faro del Cagliari: l’ex Napoli torna titolare per la salvezza e il riscatto

Per Leonardo Pavoletti, la gara di oggi contro il Napoli segna il ritorno in campo da titolare dopo lo stop occorsogli un paio di settimane fa e il ritorno part time con gol contro l’Empoli. L’attaccante rossoblu vuole fortemente salvare il suo Cagliari e non smette di dimostrarlo. Da quando ha iniziato a giocare titolare è diventato il faro dei sardi, il compagno a cui appigliarsi nei momenti di difficoltà: sono infatti tre i gol nelle ultime quattro presenze contando anche i 10 minuti avuti a disposizione una settimana fa al “Castellani”. Ma stasera, in piccola parte, Pavoletti avrà anche voglia di dimostrare al Napoli, che lo aveva tesserato a gennaio 2017 per sostituire l’infortunato Milik, tutto il suo valore. Nell’esperienza al “San Paolo”, infatti, fu impiegato col contagocce da Sarri prima di trasferirsi proprio al Cagliari sul finire dell’estate dello stesso anno.

Foto: Twitter Pavoletti