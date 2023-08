Pavoletti: “Ce la siamo giocata con mentalità e personalità, giusto il pareggio”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Torino, l’attaccante del Cagliari, Leonardo Pavoletti, ha così parlato: “Abbiamo dimostrato subito che la Serie A non si gioca solo con doti tecnico-tattiche ma è soprattutto personalità. Noi abbiamo una squadra giovane ma che ha retto ad un avversario difficile. Ce la siamo giocata con mentalità e personalità. Il pareggio è giusto”.

Poi ha proseguito: “Avevano tantissima voglia di esordire. Avevamo paura nei giorni precedenti di un po’ di tensione e invece hanno retto bene. Noi siamo stati di supporto poi abbiamo un mister che alleggerisce tutti il compito perchè ha una personalità incredibile e ci fa stare bene in campo”.

Infine, su Claudio Ranieri: “Ci ha fatto sentire subito pronti per la Serie A. Se lui dice che ci siamo, ci credi. L’anno scorso ci diceva che saremmo andati in A e ci siamo andati. La condizione atletica va migliorata ma ci ha detto che non abbiamo niente di meno rispetto agli altri”.

Foto: Instagram Pavoletti