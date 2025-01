Pavlovic: “Sono qui e voglio restare al Milan. Sono affamato, voglio vincere”

Intervenuto in conferenza stampa, il difensore della Roma, Strahinja Pavlovic, ha così parlato dopo la vittoria per 3-2 contro il Parma: “È stato un match difficile, ma siamo felici dei tre punti. Mi è piaciuta la mentalità che abbiamo mostrato sull’1-2. Sono state settimane difficili per me senza giocare, ma quando sono in campo combatto ogni minuto”.

Sulla permanenza al Milan: “Non ho giocato per 10 partite e ci sono state tante voci sui media. Ma sono qui e voglio restare qui”.

Sulla lite tra Calabria e Conceicao: “Non ero con loro, ma sono sicuro che tutto sia ok. Sono cose che succedono nel calcio. Sono sicuro che ci sarà stato un malinteso, e sono sicuro che domani mattina a Milanello lavoreremo tutti per fare il massimo”.

Sul rapporto con Conceicao: “Lui ha una grande energia e lo fa vedere sempre a bordo campo. Ho una buona relazione con lui, ci parlo tanto e sono molto confident con lui. Io sono qui e proverò a dare il massimo per il Milan. Vincere due gare di fila è importante. Io sono sempre concentrato sul campo”.

Infine: “Sono affamato di calcio. Io voglio vincere, sono questo”.

Foto: Instagram Pavlovic