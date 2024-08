Pavlovic: “Il mio nome significa senza paura. Sono pronto a lottare”

Strahinja Pavlovic, nuovo difensore del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero, raccontando le sue prime impressioni: “Strahinja significa ‘senza paura’. Mi piace il mio nome, mi descrive bene”. Sui difensori della storia del Milan ai quali si ispira: “Ci sono stati dei grandissimi difensori come Maldini, Stam e Nesta. Erano fantastici ma purtroppo ero troppo giovane per seguirli. Però per me questi tre erano incredibili”. L’idolo serbo: “Per me Vidic: penso sia stato un difensore fortissimo per il suo stile di gioco. L’ho guardato quando ero più giovane e l’ho sempre seguito. Lui è stato la mia ispirazione”. Sull’atmosfera di San Siro quando ci ha giocato da avversario: “Non dimenticherò mai il momento in cui sono entrato in campo per il riscaldamento. Un ambiente caldissimo. Stavano cantando quella canzone famosa: ‘Sarà perché ti amo’, penso. Mi è piaciuto tantissimo anche da avversario”. Infine, sul gioco di Fonseca: “Vedremo. Sono pronto a lottare e vedere il mister cosa si aspetta da me. Sono pronto a fare tutto ciò che mi chiederà”.

Foto: pavlovic instagram milan